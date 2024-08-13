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Deep Purple

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DEEP PURPLE на пенсию не хотят!



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Вокалист DEEP PURPLE в интервью Ultimate Classic Rock ответил на вопрос, означает ли название тура "=1 More Time" близость к концу:

«Я только услышал, как кто-то упомянул название тура. Я никогда не слышал этого раньше. Я даже ни с кем не говорил об этом. Никто меня не спрашивал. Это чушь. [Смеётся]. По-моему, тур называется "Unleashed". Не то чтобы это имело значение — это тур Deep Purple, и мы рады выступать. Но отвечу на ваш вопрос: что есть, то есть. Как только начинаешь чувствовать, что не можешь выступать на таком уровне — конечно, ты приспосабливаешься, адаптируешься и делаешь всё, что в твоих силах. Но когда уровень энергии падает, пора остановиться, потому что тогда становится неловко, а этого никто не хочет. Но пока всё хорошо. Думаю, это название гораздо лучше, чем то, о котором вы только что сказали. [Смеётся]».

А почему именно YES. Была ли какая-то связь между двумя группами в давние времена?

«Особой связи не было. [Смеётся]. Мы участвовали в фестивале в Пламптоне, первом фестивале рока, джаза и блюза, ставшем Редингским фестивалем, который организовал Джек Барри из лондонского клуба Marquee. Он собрал несколько совершенно замечательных групп. Конечно, мы работали с большинством из них в те дни. Это было потрясающе. Все они были хороши по-своему, но я думаю, что Yes были немного раздражены, потому что они хотели закрывать шоу, а это не входило в их контракт. В нашем контракте было прописано, что Deep Purple будут закрывать шоу, поэтому они отказались покидать гостиничный номер. Джек сказал: "Ребята, не могли бы вы уйти чуть раньше? Я не хочу давить на вас, но это поможет мне и аудитории". — "Да, конечно, хорошо, не беспокойтесь". Тогда Ritchie решил, что если мы не будем играть последними, то никто не будет. Он приказал принести бензин. Он разлил его по всему оборудованию, а затем попросил роуди зажечь метлу, на конце которой была тряпка, пропитанная бензином, чтобы поджечь всё это. Конечно, всё загорелось, потому что пары просто взорвались. Через полчаса замигали синие огни. Прибыли полиция, пожарные и машины скорой помощи, царил полный хаос. На следующее утро всё это было на первой полосе воскресных газет, и всё это было в стиле рок-н-ролл. [Смеется]».




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13 авг 2024
Exceptional
Удачки, чо!

просмотров: 239

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