сегодня



Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»



В недавнем интервью для ClassicRockHistory.com барабанщика DEEP PURPLE Ian Paice спросили, что он и его коллеги по группе имели в виду, когда в 2022 году объявили, что гитарист Simon McBride стал официальным участником коллектива. Он ответил:



«Мы демократичный коллектив. К счастью, с пятью участниками мы всегда можем принять решение. Его голос так же ценен и важен, как и любой другой из нас четверых».



На вопрос о том, как вообще Simon McBride оказался в поле видения DEEP PURPLE, он ответил:



«Мы узнали о ситуации с нашим другом Steve'ом Morse'ом, и это была безвыходная ситуация. У него в семье случилась трагедия [его жена болела раком], и он не мог гастролировать. Семья превыше всего. Когда мы оказались в такой ситуации, мы не могли сказать: "Мы можем отправиться в тур летом. Нужно всё организовать сейчас. Мы сообщим позже о своём решении". Никто на это не пойдёт. Так что у Steve'a возникла проблема. И мы знали, что если на данном этапе нашей жизни и карьеры мы остановимся и будем ждать его, то продолжения не будет. Скорее всего, это будет конец. Невозможно взять перерыв на год или два. Не сейчас. Нам уже не 21 год. Теперь всё иначе. Так что мы оказались в этой безвыходной ситуации — и он, и мы. И мы решили, что должны продолжать.



Simon уже работал с клавишником DEEP PURPLE Don'ом, и, насколько я знаю, он также работал с вокалистом Ian — над их сольными проектами. И они сказали: "Этот парень великолепен. Он точно впишется в концепцию группы". И я ответил: "Если он достаточно хорош для вас, то он достаточно хорош и для меня". И уже через полчаса совместного джема в первый день всё стало очевидно. Он не только был достаточно хорош, он был самим собой, но в то же время он с уважением относился к тому, что было сделано до него. Играть с ним было очень увлекательно. И так продолжается до сих пор».



Он также объяснил, как игра с McBride'ом в составе DEEP PURPLE повлияла на звучание группы:



«Если я скажу, что это как глоток свежего воздуха, то это не значит, что я отрицаю гениальность Steve'a и принижаю его вклад за последние 20 с лишним лет. Просто Simon другой, а иногда смена направления очень важна. И я думаю, что он дал нам это. У него более риффовый подход к сочинению песен. Некоторые вещи Steve'a были гораздо более интеллектуальными. Нужно было понять, куда он клонит. У Steve'a замечательный ум. Он придумывает вещи, которые никто другой не может придумать, и они прекрасны, они сложны. Simon'a я понимаю сразу. И это здорово, потому что, опять же, это просто небольшое изменение направления. Ничего такого, чего бы мы не делали раньше. Если уж на то пошло, то это напоминает мне что-то из того, что было в начале 1970-х»







+1 -1



просмотров: 101

