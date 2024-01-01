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Видео полного выступления DEEP PURPLE



Видео полного выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 13 сентября в Espaço Unimed, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:



"Highway Star"

"A Bit On The Side"

"Hard Lovin' Man"

"Into The Fire"

- guitar solo -

"Uncommon Man"

"Lazy Sod"

- keyboard solo -

"Lazy"

"When A Blind Man Cries

"Portable Door"

"Anya"

- keyboard solo -

"Bleeding Obvious"

"Space Truckin'"

"Smoke On The Water"



Encore:



"Green Onions" (Booker T. & the MG's)

"Hush" (Joe South)











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