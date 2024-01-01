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Deep Purple

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Видео полного выступления DEEP PURPLE



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Видео полного выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 13 сентября в Espaço Unimed, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:

"Highway Star"
"A Bit On The Side"
"Hard Lovin' Man"
"Into The Fire"
- guitar solo -
"Uncommon Man"
"Lazy Sod"
- keyboard solo -
"Lazy"
"When A Blind Man Cries
"Portable Door"
"Anya"
- keyboard solo -
"Bleeding Obvious"
"Space Truckin'"
"Smoke On The Water"

Encore:

"Green Onions" (Booker T. & the MG's)
"Hush" (Joe South)

DEEP PURPLE - Fan-Filmed Video Of Entire SГЈo Paulo Show Available




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