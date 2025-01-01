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*MASTODON расстались с гитаристом 219
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 17
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Deep Purple

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16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом
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Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE



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“Vincent Price”, профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE в Токио в апреле 2014 года, доступно ниже.




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