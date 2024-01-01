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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
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Deep Purple

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Новое видео DEEP PURPLE



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"Pictures Of You", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "=1", выходящего 19 июля:

01. Show Me
02. A Bit On The Side
03. Sharp Shooter
04. Portable Door
05. Old-Fangled Thing
06. If I Were You
07. Pictures Of You
08. I'm Saying Nothin'
09. Lazy Sod
10. Now You're Talkin'
11. No Money To Burn
12. I'll Catch You
13. Bleeding Obvious




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