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Deep Purple

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Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле



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Выпущенный сборник лучших песен DEEP PURPLE Greatest Hits в 2009 году, 28 февраля будет вновь доступен на виниле — ожидается релиз 1500 копий:

Side A
"Highway Star" (Live at Schleyer-Halle)
"The Cut Runs Deep"
"Vavoom: Ted The Mechanic"
"Ramshackle Man"
"A Castle Full Of Rascals"

Side B
"Perfect Strangers" (Live at Schleyer-Halle)
"Truth Hurts"
"Solitaire"
"Loosen My Strings"
"Anyone’s Daughter" (Live at the NEC)

Side C
"A Touch Away"
"Black Night" (Live at Schleyer-Halle)
"Nasty Piece Of Work"
"Slow Down Sister"

Side D
"Child In Time" (Live at Schleyer-Halle)
"Anya" (Live at Schleyer-Halle)

Side E
"Love Conquers All"
"Sometimes I Feel Like Screaming"
"Wicked Ways"
"The Purpendicular Waltz"

Side F
"Speed King" (Live at Schleyer-Halle)
"The Battle Rages On"
"King Of Dreams"
"Soon Forgotten"

Side G
"Knockin’ At Your Back Door" (Live at the NEC)
"Fire In The Basement"
"Time To Kill"
"Cascades: I’m Not Your Lover"
"Fortuneteller"

Side H
"Lazy" (Live at Schleyer-Halle)
"Somebody Stole My Guitar"
"Hush" (Live at the NEC)
"Smoke On The Water" (Live at the NEC)

DEEP PURPLE's Greatest Hits Returns On Limited Edition Purple 4LP Heavyweight Vinyl In February




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 янв 2025
B
BasterBaster
Вот это жесть. Какой-то лейбак у которого были права только на записи 91-96 года, то есть 3 студийника + концертные записи, из всего этого скомпилировал "Греатест хитс". Такой жести я ещё не видел))

просмотров: 188

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