Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле



Выпущенный сборник лучших песен DEEP PURPLE Greatest Hits в 2009 году, 28 февраля будет вновь доступен на виниле — ожидается релиз 1500 копий:



Side A

"Highway Star" (Live at Schleyer-Halle)

"The Cut Runs Deep"

"Vavoom: Ted The Mechanic"

"Ramshackle Man"

"A Castle Full Of Rascals"



Side B

"Perfect Strangers" (Live at Schleyer-Halle)

"Truth Hurts"

"Solitaire"

"Loosen My Strings"

"Anyone’s Daughter" (Live at the NEC)



Side C

"A Touch Away"

"Black Night" (Live at Schleyer-Halle)

"Nasty Piece Of Work"

"Slow Down Sister"



Side D

"Child In Time" (Live at Schleyer-Halle)

"Anya" (Live at Schleyer-Halle)



Side E

"Love Conquers All"

"Sometimes I Feel Like Screaming"

"Wicked Ways"

"The Purpendicular Waltz"



Side F

"Speed King" (Live at Schleyer-Halle)

"The Battle Rages On"

"King Of Dreams"

"Soon Forgotten"



Side G

"Knockin’ At Your Back Door" (Live at the NEC)

"Fire In The Basement"

"Time To Kill"

"Cascades: I’m Not Your Lover"

"Fortuneteller"



Side H

"Lazy" (Live at Schleyer-Halle)

"Somebody Stole My Guitar"

"Hush" (Live at the NEC)

"Smoke On The Water" (Live at the NEC)







