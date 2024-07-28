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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 33
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 25
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 20
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Deep Purple

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28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

21 апр 2024 : 		 STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE

7 апр 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE

3 апр 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом

19 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»

11 мар 2024 : 		 Участники DEEP PURPLE представляют новое издание

10 мар 2024 : 		 IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE

2 мар 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

1 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку

7 фев 2024 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной

22 дек 2023 : 		 ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE

19 дек 2023 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены

13 дек 2023 : 		 ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»

25 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE
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DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты



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DEEP PURPLE с новой пластинкой =1 заняли двенадцатую строчку в национальных чартах, что стало для группы уже 26 попаданием в Top40.

DEEP PURPLE Secure 26th UK Top 40 Album With =1




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28 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Офигенное оформление альбома, очень понравилось.

просмотров: 132

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