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*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
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Deep Purple

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Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста



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Ian Gillan в недавнем интервью рассказал о том, как DEEP PURPLE приняли Simon'a McBride'a:

«Это было забавно. Он был с нами около года, и однажды вечером мы вышли из бара, и я спросил: "Ты уже в группе или как?" Он ответил: "Думаю, да". Я сказал: "Да, наверное". Вот так всё и произошло.

Саймон был великолепен. Он пришёл на смену Steve Morse и многое изменил. Он — катализатор в том смысле, что "химия" человека может быть такой, что одна маленькая вещь может изменить всё остальное.

Я думаю, что мы все чувствуем себя очень расслабленно с манерой игры Simon'a. Он очень подходит для той музыки, с которой мы начинали, — он играет очень прямолинейно. Основы просты. Виртуозность находится на вершине. Это не значит, что выпендрёж стоит на первом месте. Это просто красивая игра. Это очень естественно, это его вторая натура. И в ритм-секции много драйва, потому что он тоже отличный ритм-гитарист. И когда они вместе с Ian'ом Roger'ом начинают играть, это захватывает. Это действительно здорово. Он не притворяется. Нет никакого притворства. Он по-настоящему точно играет каждую ноту, и я думаю, что нам это и нужно, нам это нравится. Я считаю, это отличительная черта гитаристов DEEP PURPLE. Они находятся на вершине своего мастерства. Его очень уважают в гитарном мире».




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