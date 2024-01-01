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IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»



В новом интервью Made In Metal вокалиста DEEP PURPLE Ian'a Gillan'a спросили, как он относится к тому, что нынешний гитарист группы Simon McBride исполняет песни, которые изначально были сочинены и записаны Ritchie Blackmore'ом. Ian ответил:



«Во-первых, Simon — гений. Он просто потрясающий. У него столько энергии, артикуляции, музыкальных навыков и творческих способностей, о которых только можно мечтать. Нельзя сравнивать Ritchie с Simon'ом, со Steve'ом Morse'ом или Joe Satriani — гитаристами, которые были у нас в группе. И я считаю, что Ritchie нужно отдать должное. Он гений. Он был потрясным. Я считаю, что он был великолепен. Он был моим соседом по комнате, мы сотрудничали и многое пережили вместе. А потом по какой-то причине всё пошло наперекосяк. И я уверен, что в этом есть и моя вина, так что те дни были тусклыми и невесёлыми. Но что касается гитары, Simon интерпретирует эти песни просто блестяще.



Для начала, когда вы играете... У Steve'a Morse'a была похожая проблема. Когда ты играешь известное соло или известную гитарную партию, да и вообще любую партию, тебе нужно сыграть узнаваемые части, которые все знают, которые важны в этом соло, а потом ты можешь свободно перемещаться между ними. Но нужно взять себя в руки и проявить уважение к песне и оригинальной записи, потому что людям это нравится. Если вы немного отклоняетесь в соло, это тоже нормально, но вы должны начать и закончить и исполнить те фрагменты, которые люди знают. Кроме того, Саймон подходит к каждой песне так, чтобы выложиться по полной.



Steve Morse сказал кое-что, когда он пришёл в группу. Кто-то его спросил: "Каково это — оказаться на месте Ritchie?" И Steve ответил: «Я думаю, что Ritchie ушёл, и его не заменишь". И это относится ко всем — теперь это относится и к Simon'y.



Simon невероятен. Нам так повезло, что он у нас есть. Он просто потрясающий».



На вопрос, существует ли вероятность возвращения Morse'a в DEEP PURPLE, Ian сказал:



«Нет. Simon теперь наш постоянный гитарист. И мы только что закончили работу над новой пластинкой, которая выйдет позже в этом году. Simon вносит огромный вклад в группу. Это одна из лучших вещей, которые могли с нами произойти».







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