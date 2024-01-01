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Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»



В недавнем интервью для Made In Metal 78-летний басист DEEP PURPLE Roger Glover рассказал, что ведёт очень тихую жизнь вне группы:



«Вся эта шумиха, связанная с работой в известной группе и гастролями, должна быть сбалансирована, так сказать, семейной жизнью. А семье и так тяжело, потому что мне приходится уезжать на продолжительное время, а им приходится существовать без меня, и это нелегко. У меня есть жена и двое маленьких детей. Мне необходимо, чтобы меня не называли знаменитым. Я не люблю славу.



Молодые музыканты спрашивают меня: "Как стать знаменитым?" Это неправильный вопрос. На самом деле нужно спрашивать: "Как стать счастливым?" Я не знаю, зачем люди хотят стать знаменитыми, потому что это лишь создаёт неудобства. Это отнимает у тебя жизнь. И поэтому я очень рад, что моя жизнь остаётся настолько приватной, насколько это в принципе возможно».







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