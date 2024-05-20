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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Deep Purple

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20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

21 апр 2024 : 		 STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE

7 апр 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE

3 апр 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом

19 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»

11 мар 2024 : 		 Участники DEEP PURPLE представляют новое издание

10 мар 2024 : 		 IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE

2 мар 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

1 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку

7 фев 2024 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной

22 дек 2023 : 		 ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE

19 дек 2023 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены

13 дек 2023 : 		 ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»

25 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

2 июн 2023 : 		 Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»

20 май 2023 : 		 STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»

26 апр 2023 : 		 DEEP PURPLE работают над новым альбомом

19 апр 2023 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу

18 апр 2023 : 		 JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE

15 мар 2023 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

3 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы

2 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»
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|||| сегодня

DEEP PURPLE исполнили новую песню



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DEEP PURPLE в рамках выступления на Singapore Rockfest 2024 исполнили новую композицию "Portable Door".






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20 май 2024
kircore
Потрясающий вокал.
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20 май 2024
M
Mad Katz
Позор джунглей 40+ лет подряд не вынимая, но поколения бандерлогов довольны, ибо легендаблть.
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просмотров: 460

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