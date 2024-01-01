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Deep Purple

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Видео полного выступления DEEP PURPLE



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Видео полного выступления DEEP PURPLE, которое состоялось тридцать первого августа в PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey, доступно для просмотра ниже:

01. Highway Star
02. A Bit On The Side
03. Hard Lovin' Man
04. Into The Fire
05. Guitar Solo
06. Uncommon Man
07. Lazy Sod
08. Keyboard Solo
09. Lazy
10. Show Me
11. Portable Door
12. Anya
13. Keyboard Solo
14. Bleeding Obvious
15. Space Truckin'
16. Smoke On The Water

Encore:

17. Green Onions (Booker T. & the MG's cover)
18. Hush (Joe South cover)
19. Black Night




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