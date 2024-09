сегодня



Видео полного выступления DEEP PURPLE



Видео полного выступления DEEP PURPLE, которое состоялось тридцать первого августа в PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey, доступно для просмотра ниже:



01. Highway Star

02. A Bit On The Side

03. Hard Lovin' Man

04. Into The Fire

05. Guitar Solo

06. Uncommon Man

07. Lazy Sod

08. Keyboard Solo

09. Lazy

10. Show Me

11. Portable Door

12. Anya

13. Keyboard Solo

14. Bleeding Obvious

15. Space Truckin'

16. Smoke On The Water



Encore:



17. Green Onions (Booker T. & the MG's cover)

18. Hush (Joe South cover)

19. Black Night







