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Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»



IAN GILLAN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" на вопрос, не собираются ли он и коллеги по группе на пенсию, несмотря на то, что ещё семь лет назад был проведен тур "The Long Goodbye", ответил следующее:



«Думаю, не собираемся. На самом деле это была шутка, потому что дело было в промоутерах. И кто-то сказал: "Нам нужно продать ещё немного билетов". И это старый добрый приём — прощальный тур. И я предложил: "Ладно, мы назовём его „прощальным“, но давайте назовём его „долгим прощанием“, и сделаем акцент на слове „долгим“, чтобы это была своего рода загадочная фраза.



У нас нет намерения останавливаться. В данный момент... На днях я разговаривал со своим менеджером. У меня есть сольный проект. Он сказал: "Тебе придётся пока всё отложить", и я откладываю и откладываю. У нас всё расписано до конца 2026 года, всё в стадии планирования, в ежедневнике, со всеми проектами, которые у нас есть в отношении DEEP PURPLE. Так что надеюсь, впереди ещё много всего!»







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