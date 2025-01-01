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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 278
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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 278
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Deep Purple

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9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

21 апр 2024 : 		 STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE
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Новая песня гитариста DEEP PURPLE



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SIMON MCBRIDE зачем-то представил свою версию хита DURAN DURAN "Ordinary World". Этот трек вошел в новый альбом начинающего музыканта "Recordings: 2020-2025":

01. Uniform Of Youth
02. Kids Wanna Rock
03. Ordinary World
04. Grandma's Hands
05. I Gotta Move
06. Lovesong
07. Dead In The Water
08. Gimme Something Good
09. Don't Dare
10. Heartbraker
11. The Stealer
12. Hell Waters Rising
13. Dead Man Walking
14. Fat Pockets
15. So Much Love To Give




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