сегодня



Новая песня гитариста DEEP PURPLE



SIMON MCBRIDE зачем-то представил свою версию хита DURAN DURAN "Ordinary World". Этот трек вошел в новый альбом начинающего музыканта "Recordings: 2020-2025":



01. Uniform Of Youth

02. Kids Wanna Rock

03. Ordinary World

04. Grandma's Hands

05. I Gotta Move

06. Lovesong

07. Dead In The Water

08. Gimme Something Good

09. Don't Dare

10. Heartbraker

11. The Stealer

12. Hell Waters Rising

13. Dead Man Walking

14. Fat Pockets

15. So Much Love To Give







