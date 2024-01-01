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DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии



Прежде всего, огромное спасибо всем вам за поддержку и любовь к новому альбому Deep Purple =1!



"=1" продолжает беспрецедентную историю успеха группы, дебютировав на первом месте в Официальном немецком чарте на 30-й календарной неделе 2024 года. Это четвертый подряд успех Deep Purple под номером 1, установивший новый рекорд для группы





Альбом =1 продолжает серию успехов альбомов Whoosh! (2020), inFinite (2017) и NOW What?! (2013). Впервые Deep Purple заняли первое место в Швеции, а в Швейцарии альбом также достиг первой строчки. Во всем мире альбом =1 десять раз попадал в топ-10 альбомных чартов. В чартах iTunes альбом =1 вошел в Топ-10 в двадцати странах. Помимо нескольких позиций номер 1, например, в Германии и Швейцарии, альбом стал третьим по количеству скачиваний во всем мире.







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