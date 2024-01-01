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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 71
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 65
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Deep Purple

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3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

21 апр 2024 : 		 STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE

7 апр 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE

3 апр 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом

19 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»

11 мар 2024 : 		 Участники DEEP PURPLE представляют новое издание

10 мар 2024 : 		 IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE

2 мар 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

1 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку

7 фев 2024 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной

22 дек 2023 : 		 ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE

19 дек 2023 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены

13 дек 2023 : 		 ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»
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DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии



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Прежде всего, огромное спасибо всем вам за поддержку и любовь к новому альбому Deep Purple =1!

"=1" продолжает беспрецедентную историю успеха группы, дебютировав на первом месте в Официальном немецком чарте на 30-й календарной неделе 2024 года. Это четвертый подряд успех Deep Purple под номером 1, установивший новый рекорд для группы


Альбом =1 продолжает серию успехов альбомов Whoosh! (2020), inFinite (2017) и NOW What?! (2013). Впервые Deep Purple заняли первое место в Швеции, а в Швейцарии альбом также достиг первой строчки. Во всем мире альбом =1 десять раз попадал в топ-10 альбомных чартов. В чартах iTunes альбом =1 вошел в Топ-10 в двадцати странах. Помимо нескольких позиций номер 1, например, в Германии и Швейцарии, альбом стал третьим по количеству скачиваний во всем мире.

DEEP PURPLE Land On Top Of German Album Charts For 10th Time With =1




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