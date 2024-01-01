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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 44
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
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Deep Purple

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Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»



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Simon McBride в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него значит встать на то место, которое ранее занимали Ritchie Blackmore, Tommy Bolin, Joe Satriani и Steve Morse:

«Я стараюсь очень уважительно относиться к тому, что было создано до меня, потому что есть вещи, которые я могу изменить, и есть вещи, которые я не могу изменить. Возможно, поэтому иногда я немного похож на Steve или Ritchie, так как я играю их соло и пытаюсь привнести в них немного своего собственного влияния. Но это единственный способ, с помощью которого можно это сделать. Думаю, если бы я попытался играть как Ritchie или как Steve, меня бы уволили. Потому что мне сказали: "Нам нужен ты. Мы не хотим никаких копий"».

Он также рассказал о своей работе с клавишником DEEP PURPLE в турах THE DON AIREY BAND и DON AIREY & FRIENDS:

«Don — это рок-наследие. Он уже много лет в строю и успел много всего сделать. Но да, в его группе мы в основном играли песни RAINBOW, Ozzy, Gary Moore, список можно продолжать, WHITESNAKE и всё в таком духе. Так что было очень увлекательно. На самом деле мы обычно исполняли только одну песню DEEP PURPLE в его сете, потому что есть много песен, из которых он может выбирать. И он всегда хотел играть свои сольные вещи, в работе над которыми я тоже принимал участие. Но да, это были весёлые последние десять лет для меня».




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