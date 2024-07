сегодня



Новое видео группы DEEP PURPLE



Lazy Sod, новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "=1", выходящего 19 июля:



01. Show Me

02. A Bit On The Side

03. Sharp Shooter

04. Portable Door

05. Old-Fangled Thing

06. If I Were You

07. Pictures Of You

08. I'm Saying Nothin'

09. Lazy Sod

10. Now You're Talkin'

11. No Money To Burn

12. I'll Catch You

13. Bleeding Obvious







просмотров: 20