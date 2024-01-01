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Deep Purple

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|||| 22 окт 2024

GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE



GLENN HUGHES в недавнем интервью обсудил свое появление в DEEP PURPLE, а также нынешнее турне, 50 Years Of Burn — небольшие выдержки доступны ниже:

Когда вы присоединились к Deep Purple в конце 1973 года, после ухода из группы Ian Gillan и Roger Glover, вы представляли себе, как будет выглядеть Deep Purple в том воплощении?

«Я пришёл в группу до David'a (Coverdale), и для меня было странно, что они искали другого вокалиста, потому что я пел в Trapeze. Вы слишком молоды, чтобы знать об этом, но я был там вокалистом. Так что для меня было немного странно присоединиться к группе, в которую собирались взять ещё одного вокалиста, но я решил, что в этом есть что-то хорошее. И, конечно же, когда Дэвид присоединился к группе, мы с ним вместе исполнили много вокальных партий, исполнили много песен. У нас было отличное партнёрство в пении».

Думаю, с музыкальной точки зрения как бас-гитарист вы ожидали, что это влияние окажет такое глубокое воздействие на сочинение песен?

«Если вы послушаете эти три альбома — "Burn", "Stormrider", "Come Taste The Band", вы заметите явные изменения в манере игры Glover'a и Hughes'a. Roger — прямолинейный классический рок-басист, в то время как я играю на басу в стилях R&B и джаз. Было ли это правильно по отношению к Deep Purple или нет, я не знаю. Когда мы с David'ом присоединились к группе, они меняли состав и не хотели повторять то, что произошло с Mark II. Так что это происходило с Mark III с другими поющими басистом и вокалистом».

Я думаю, что это, возможно, одно из самых позитивных изменений, которые я заметил в составе и направлении.

«Если вы послушаете, а я уверен, что вы слушали альбом много раз, "Burn" могла бы быть песней, которую записал бы состав Mark II, но мы с David'ом исполнили эту песню так, как Gillan никогда не смог бы спеть. Они бы никогда не записали "Mistreated", "Might Just Take Your Life" или "Sail Away" в Mark II, у них бы не получилось».

Продолжение доступно здесь.

GLENN HUGHES Reflects On Joining DEEP PURPLE In 1973 -




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