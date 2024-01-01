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IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE



IAN PAICE в недавней беседе затронул тему неоценённости DEEP PURPLE в Америке:



«Да, в этом нет никакой логической причины. Бывают времена, когда ты становишься любимцем месяца, и времена, когда ты не становишься любимцем года. С этим нужно просто смириться. И всё может измениться с пересечением границы. Вы можете поехать из Германии во Францию, и в одной стране вы будете популярнее, чем в другой. А в следующем году всё будет наоборот. Это зависит от вкусов публики. Это также зависит от того, что им преподносят, что они слышат, что видят. Вы и сами знаете, что в наши дни средства массовой информации очень сильно влияют на нашу жизнь. И если полдюжины действительно крупных радиостанций захотят крутить ваш трек, у вас есть шанс. Если же все они проигнорируют его, вы мало что сможете с этим поделать. Опираясь на социальные сети, вы сможете далеко продвинуться. Но для этого кто-то должен ехать по автостраде, услышать что-то по радио и подумать: "Мне это нравится". Если у вас нет такой возможности, что ж, как есть. И артисты мало что могут с этим поделать.



Я не думаю, что мы всерьёз переживаем о каком-то одном конкретном рынке, хотя все понимают, что США невероятно важны. Это самый большой рынок. И если вы можете его завоевать, это значительно облегчает жизнь. Но нам повезло, что у нас есть и весь остальной мир. И пока мы верим в то, что делаем, а слушатели верят, что мы верим в то, что делаем, всё будет хорошо. Потому что в этом и заключается настоящий секрет. Если зрители не верят артисту, то у артиста нет шансов. Вы должны дать им понять, что делаете это по правильным причинам. А для нас сейчас не так важен финансовый вопрос, хотя от чека никто не отказывается. Мы получаем огромное удовольствие, и мы постоянно говорим, что пройдут один-два года, и этого удовольствия уже не будет. Поэтому каждый день, когда мы можем выйти на сцену и стать частью этого цирка, этого славного рок-н-ролльного цирка, — это хороший день. Мы были вознаграждены жизнью, отличной во всех отношениях, и она подарила нам много удовольствия, и наши семьи обеспечены. Нельзя сказать об этом ничего плохого. Всё было хорошо, и я хочу, чтобы так было и впредь».







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