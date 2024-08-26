Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 41
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*DJ SLIPKNOT немного угорел 17
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео THY CATAFALQUE 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 41
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

21 апр 2024 : 		 STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE

7 апр 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE

3 апр 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом

19 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»

11 мар 2024 : 		 Участники DEEP PURPLE представляют новое издание

10 мар 2024 : 		 IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE

2 мар 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

1 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку

7 фев 2024 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEEP PURPLE в 4К



zoom
Видео с выступления DEEP PURPLE, состоявшегося в Credit Union 1 Amphitheatre, Tinley Park, Illinois, 23 августа, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 авг 2024
S
SS-ULTRA
Гитарист отличный!!

просмотров: 339

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом