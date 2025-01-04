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Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»



GLENN HUGHES в недавнем интервью в очередной раз вспомнил о своём введении в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году, где его чествовали вместе с другими бывшими и нынешними участниками DEEP PURPLE:



«Не было никаких "Как поживаешь?" Ничего подобного. Не было семейной атмосферы, не было объятий, не было рукопожатий, не было "Как дела, приятель?" Ничего подобного. И мне было чертовски некомфортно.



Когда мы получали награды, в конце, когда мы все стояли с этими наградами, если вы видели шоу, меня расстроило до слёз, когда я подошёл поздравить Ian'a, он выставил руку перед собой, потому что не хотел, чтобы я к нему подходил. Я хотел его обнять, но в итоге сказал: "Вот чёрт". Не могу сказать, что именно я сказал, но я подумал, что это чертовски глупо — делать подобное в прямом эфире, показывая свою обиду. Я был очень расстроен. Это не разозлило меня, это просто задело мои чувства. Почему он так поступил? Я не знаю.



Я глубоко уважаю всех музыкантов и всех в зале, — глубоко уважаю. Я очень расстроился. И со мной случались всякие странные вещи. Я был не самым приятным человеком, когда злоупотреблял. Но так поступить с членом семьи, когда я благодарил и поздравлял его с наградой... Он не хотел этого знать, не хотел, чёрт возьми, ничего знать. Это было очень грубо».











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