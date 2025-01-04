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Deep Purple

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Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»



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GLENN HUGHES в недавнем интервью в очередной раз вспомнил о своём введении в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году, где его чествовали вместе с другими бывшими и нынешними участниками DEEP PURPLE:

«Не было никаких "Как поживаешь?" Ничего подобного. Не было семейной атмосферы, не было объятий, не было рукопожатий, не было "Как дела, приятель?" Ничего подобного. И мне было чертовски некомфортно.

Когда мы получали награды, в конце, когда мы все стояли с этими наградами, если вы видели шоу, меня расстроило до слёз, когда я подошёл поздравить Ian'a, он выставил руку перед собой, потому что не хотел, чтобы я к нему подходил. Я хотел его обнять, но в итоге сказал: "Вот чёрт". Не могу сказать, что именно я сказал, но я подумал, что это чертовски глупо — делать подобное в прямом эфире, показывая свою обиду. Я был очень расстроен. Это не разозлило меня, это просто задело мои чувства. Почему он так поступил? Я не знаю.

Я глубоко уважаю всех музыкантов и всех в зале, — глубоко уважаю. Я очень расстроился. И со мной случались всякие странные вещи. Я был не самым приятным человеком, когда злоупотреблял. Но так поступить с членом семьи, когда я благодарил и поздравлял его с наградой... Он не хотел этого знать, не хотел, чёрт возьми, ничего знать. Это было очень грубо».






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 янв 2025
I
Inhuman
Это он про Яна Гиллана или про Яна Пейса?
4 янв 2025
Klawd Air
Я видел видео, когда они на сцене стояли, и не очень понимаю про что Гленн говорит. На видео Гиллан протягивал ему руку, а Хьюз полез обниматься и Гиллан взаимностью ответил.

просмотров: 390

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