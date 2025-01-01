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*MASTODON расстались с гитаристом 157
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 29
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Disturbed

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Видео с выступления DISTURBED



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Видео с выступления DISTURBED, которое состоялось десятого марта на Little Caesars Arena, Detroit, Michigan, доступно для просмотра ниже:

The Sickness

01. Voices
02. The Game
03. Stupify
04. Down With The Sickness
05. Violence Fetish
06. Fear
07. Numb
08. Want
09. Conflict
10. Shout (TEARS FOR FEARS cover)
11. Droppin' Plates
12. Meaning Of Life

Greatest Hits

13. Ten Thousand Fists
14. I Will Not Break
15. Bad Man
16. Land Of Confusion (GENESIS cover)
17. Indestructible
18. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)
19. The Light
20. Inside The Fire




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