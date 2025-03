сегодня



Видео с выступления DISTURBED



Видео с выступления DISTURBED, которое состоялось десятого марта на Little Caesars Arena, Detroit, Michigan, доступно для просмотра ниже:



The Sickness



01. Voices

02. The Game

03. Stupify

04. Down With The Sickness

05. Violence Fetish

06. Fear

07. Numb

08. Want

09. Conflict

10. Shout (TEARS FOR FEARS cover)

11. Droppin' Plates

12. Meaning Of Life



Greatest Hits



13. Ten Thousand Fists

14. I Will Not Break

15. Bad Man

16. Land Of Confusion (GENESIS cover)

17. Indestructible

18. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

19. The Light

20. Inside The Fire







