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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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Disturbed

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DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»



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Участники DISTURBED Dan Donegan и Mike Wengren в интервью The Mistress Carrie Podcast рассказали о том, что их вдохновило на создание нового сингла группы, «I Will Not Break», который вышел 21 февраля на собственном лейбле DISTURBED Mother Culture Records. Дэн сказал:

«Прошлой осенью мы были в Лос-Анджелесе и начали обмениваться идеями. У нас уже был готов материал для альбома. Мы с Mike и Drew [Fulk, also known as WZRD BLD], нашим продюсером, сидели в комнате. А мне нравится продолжать. Как только мяч покатился, я не люблю бросать дело — не люблю останавливаться, потому что я всегда чувствую воодушевление. Если есть что-то новое, я продолжаю сочинять. А David пытается играть в догонялки, потому что ему приходится писать все тексты к песням. Поэтому часто он хочет, чтобы мы остановились, потому что мы слишком сильно опережаем его. И вот однажды я был в студии и копался в старых демо-записях, которые были у меня дома, в старых кассетах, которые были у нас в 1990-х, когда мы перебирали хранилище... Я хотел вернуться назад в то состояние... Некоторые из этих записей были сделаны просто по нажатию кнопки "запись" на маленьком кассетном магнитофоне в глубине комнаты, так что это самое худшее качество в истории. Но я хотел услышать некоторые из этих импровизированных записей и погрузиться в ту атмосферу, в которой мы тогда находились. И хотя "I Will Not Break" — это совершенно новый рифф, он словно пропитан той атмосферой.

В тот день я должен был настраивать гитары в студии для чего-то другого и сказал: "Давайте отложим это на потом. Мне просто хочется сделать что-то новое". Мы начали импровизировать, и я играл этот рифф какое-то время. Я менял рифф, наверное, раз 50, пока мы сидели там, и когда рифф наконец обрёл нужную форму, я, Mike и Drew посмотрели друг на друга и сказали: "Вот оно. Это то, что нужно. Давайте работать с этим".

Cakebread — это одно из вин, которые мы пьём за кулисами во время тура. И в тот вечер мы пили его в студии. Мы открыли бутылку вина и начали импровизировать. Так что рабочее название песни было "Cakebread"».

Mike также рассказал о создании «I Will Not Break»:

«Дэн играет риффы, а мы накладываем на них биты. Иногда он может играть риффы часами. Иногда что-то получается за пять минут. Иногда — за пять часов. Так уже было. Я сидел в задней части комнаты. Я выпил немного вина. Лучшее, что было в магазине на Doordash, — Cakebread. Я открыл вино. Через пять минут после того, как я налил всем бокалы, зазвучал рифф к "I Will Not Break"».

На вопрос о том, когда поклонники DISTURBED могут ожидать полноформатного альбома, Dan ответил:

«Мы на самом деле не знаем. За десять минут до того, как вы вошли в комнату, мы как раз разговаривали с нашим менеджером. Наше основное внимание было сосредоточено на туре, посвящённом 25-летию [дебютного альбома DISTURBED "The Sickness"]. У нас уже много всего записано и вышел первый сингл. О релизе пока не было разговоров, просто потому что мы сосредоточены на турах. Трудно думать об этом, когда мы будем выступать в Garden и в других местах. Мы просто оседлали эту волну и сейчас находимся на подъёме, поэтому ещё не было никаких серьёзных обсуждений, выйдет ли альбом в этом или следующем году. Нам ещё предстоит выработать стратегию».




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