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Гитарист DISTURBED жалуется на подагру



DAN DONEGAN на днях записал эмоциональный ролик, в котором признался, что страдает от подагры:



«Вчера я не спал с 1:02 ночи. Я не спал. Мне чертовски больно. Мое колено убивает меня. Я не знаю, что, б$$$ь, произошло. И я не знаю, есть ли у кого-нибудь из вас опыт борьбы с подагрой. Я не уверен, что она может влиять на суставы, колено и тому подобное. Я знаю, что в основном это касается большого пальца ноги. У меня такое уже было, и это чертовски сильная боль. Это хуже, чем рожать близнецов.



Вы знаете, какими нытиками можем быть мы, мужчины. У меня были очень сильные простуды, и это было, скажем так, очень сложно. Так что это как роды. Но я всегда шучу с таким, потому что... Но подагра, серьезно, это не шутка. Это такая гребаная боль, что я не пожелаю ее своему злейшему врагу. И сейчас она не затрагивает мои пальцы ног. Поэтому я и не знал, что это... Такое случается нечасто. У меня не было приступов подагры весь год. Это было давно. Может быть, в начале прошлого года у меня была небольшая вспышка, но на этом все закончилось. Я вовремя спохватился, но, блин, когда она начинается, это просто пиZдец. Ты не можешь ходить, у тебя болит весь палец, и ты не можешь накинуть на него простыню. Что бы ты ни делал, тебе больно, и это чертовски жестоко. И я не уверен, что это именно то, что происходит, может ли это повлиять на суставы коленей. Так что если есть кто-нибудь, у кого есть опыт борьбы с подагрой, если они знают, что это может повлиять на ваши колени или суставы, ваши лодыжки или колени...



Это тяжело но это не артрит. Я это знаю. Я уже ходил к своему врачу сдавать анализы. Я знаю, что у меня высокий уровень мочевой кислоты, потому что я ем много красного мяса и пью алкоголь, а это две самые вредные вещи при подагре. И я делаю это, наверное, каждый день. Всегда ем красное мясо, вино, водку или что-то еще. И я полагаю, что мне следует следить за своим потреблением всего этого, потому что, когда у тебя начинается обострение, ты, б$$$ь, за это расплачиваешься. Это тяжело. Так что, если у кого-то есть... Я постараюсь просмотреть ваши комментарии. Если у вас есть опыт с подагрой или чем-то подобным, если вы знаете, что это может повлиять на суставы в коленях или что-то еще... И кто видел нас раньше, очевидно, что мы довольно активны на сцене и много прыгаем. У меня и так не очень здоровое колено, но когда на сцене адреналин зашкаливает, ты забываешь об этой боли. Обычно она не бывает постоянной; она просто приходит и уходит, и, как я уже сказал, иногда она даже не беспокоила меня весь год. Я был в порядке, но вчера вечером я почувствовал, как она дает о себе знать. Да, с 1:02 ночи я не могу заснуть, потому что это очень больно. Так что пытаться пройти через это — полный отстой.



Итак, давайте я почитаю и посмотрю, есть ли у кого-то советы. Я знаю, что красное мясо, алкоголь, спаржа, все, что повышает уровень мочевой кислоты, вредно для здоровья. Так что, думаю, мне везло довольно долгое время, но сейчас что-то не дает мне покоя. Но я не позволю этому остановить меня!».







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