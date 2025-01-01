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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
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Disturbed

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10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN

28 дек 2024 : 		 Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню

17 дек 2024 : 		 Вокалист DISTURBED не использует подкладки

29 окт 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты

20 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»

19 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»

5 июл 2024 : 		 DISTURBED в студии

10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»

6 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»

2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3
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Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»



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Dan Donegan в интервью 105.7 The Point ответил на вопрос, какие ощущения он испытывает от возвращения к исполнению старых песен:

«Да, всё замечательно. Половину альбома мы, наверное, не играли лет 15 или около того. Это было так давно. И поэтому вернуться и сделать это снова было здорово. Мне пришлось заново их выучить, но потом, не задумываясь, мышечная память вернулась, и я просто их сыграл. Так что это весело — играть их снова, потому что прошло столько времени. Поскольку у нас теперь такой глубокий каталог, есть множество песен, которые мы пропустили за все эти годы — не специально. Только потому, что мы не собираемся давать шестичасовое шоу. Но, да, было здорово снова исполнить эти песни и просто пережить все заново».




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