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Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»



Dan Donegan в интервью 105.7 The Point ответил на вопрос, какие ощущения он испытывает от возвращения к исполнению старых песен:



«Да, всё замечательно. Половину альбома мы, наверное, не играли лет 15 или около того. Это было так давно. И поэтому вернуться и сделать это снова было здорово. Мне пришлось заново их выучить, но потом, не задумываясь, мышечная память вернулась, и я просто их сыграл. Так что это весело — играть их снова, потому что прошло столько времени. Поскольку у нас теперь такой глубокий каталог, есть множество песен, которые мы пропустили за все эти годы — не специально. Только потому, что мы не собираемся давать шестичасовое шоу. Но, да, было здорово снова исполнить эти песни и просто пережить все заново».







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