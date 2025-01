сегодня



DISTURBED переиздают дебют



DISTURBED по случаю 25-летия седьмого марта выпустят юбилейную версию дебютного альбома "The Sickness", который будет доступен в следующих вариантах:



Винил и 3CD. Включает оригинальный альбом, би-сайды, нереализованные демо и ряд концертных записей. В бокс-сет войдет постер, нашивка, пропуск за кулисы и набор медиаторов, а также книга с множеством ранее неопубликованных фотографий и памятных вещей.

двойной CD с оригинальным альбомом и би0сайдами, раритетами и демо. В буклете новые интервью с участниками и продюсером Johnny K.

несколько различных виниловых версий, включая оранжевый (Германия и Центральная Европа) и молочно-прозрачный (поклонники Spotify получат первый доступ)

цифровая версия всех 40 композиций.



Трек-лист цифровой версии и бокс-сета:



Original Album – LP & CD



01. Voices

02. The Game

03. Stupify

04. Down With The Sickness

05. Violence Fetish

06. Fear



01. Numb

02. Want

03. Conflict

04. Shout 2000

05. Droppin Plates

06. Meaning Of Life



CD 2 (Demos and Rarities)



01. The Game (demo) (unreleased)

02. Stupify (demo) (unreleased)

03. Down With The Sickness (demo) (unreleased)

04. Want (demo) (unreleased)

05. Shout (demo) (unreleased)

06. Droppin' Plates (demo) (unreleased)

07. Meaning Of Life (demo) (unreleased)

08. God Of The Mind (released on 10th-anniversary CD/2LP version (The Lost Children)

09. A Welcome Burden (released on 10th-anniversary CD/2LP version) ("The Lost Children")

10. Stupify (the forbidden "Fu" mix)

11. Glass Shatters (new mix) a.k.a. "Stone Cold Theme". New Mix with Steve Austin intro (unreleased version)



CD 3 (Live- Recorded live at The Palladium, Los Angeles- April 18 2001)



01. Want (live)

02. Fear (live)

03. Droppin' Plates (live)

04. Fetish (live)

05. Stupify (live)

06. Numb (live)

07. God Of The Mind (live)

08. Shout 2000 (live)

09. Voices (live)

10. Meaning Of Life (live)

11. Conflict (live)

12. The Game (live)

13. Walk (live)

14. Down With The Sickness (live)

15. Voices (live) (recorded live at the Metro, Chicago on March 10, 2000)

16. Stupify (live) (recorded live at the London Astoria on February 25, 2001)







+0 -0



просмотров: 74