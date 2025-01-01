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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 34
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Disturbed

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DISTURBED переиздают дебют



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DISTURBED по случаю 25-летия седьмого марта выпустят юбилейную версию дебютного альбома "The Sickness", который будет доступен в следующих вариантах:

  1. Винил и 3CD. Включает оригинальный альбом, би-сайды, нереализованные демо и ряд концертных записей. В бокс-сет войдет постер, нашивка, пропуск за кулисы и набор медиаторов, а также книга с множеством ранее неопубликованных фотографий и памятных вещей.
  2. двойной CD с оригинальным альбомом и би0сайдами, раритетами и демо. В буклете новые интервью с участниками и продюсером Johnny K.
  3. несколько различных виниловых версий, включая оранжевый (Германия и Центральная Европа) и молочно-прозрачный (поклонники Spotify получат первый доступ)
  4. цифровая версия всех 40 композиций.

    Трек-лист цифровой версии и бокс-сета:

    Original Album – LP & CD

    01. Voices
    02. The Game
    03. Stupify
    04. Down With The Sickness
    05. Violence Fetish
    06. Fear

    01. Numb
    02. Want
    03. Conflict
    04. Shout 2000
    05. Droppin Plates
    06. Meaning Of Life

    CD 2 (Demos and Rarities)

    01. The Game (demo) (unreleased)
    02. Stupify (demo) (unreleased)
    03. Down With The Sickness (demo) (unreleased)
    04. Want (demo) (unreleased)
    05. Shout (demo) (unreleased)
    06. Droppin' Plates (demo) (unreleased)
    07. Meaning Of Life (demo) (unreleased)
    08. God Of The Mind (released on 10th-anniversary CD/2LP version (The Lost Children)
    09. A Welcome Burden (released on 10th-anniversary CD/2LP version) ("The Lost Children")
    10. Stupify (the forbidden "Fu" mix)
    11. Glass Shatters (new mix) a.k.a. "Stone Cold Theme". New Mix with Steve Austin intro (unreleased version)

    CD 3 (Live- Recorded live at The Palladium, Los Angeles- April 18 2001)

    01. Want (live)
    02. Fear (live)
    03. Droppin' Plates (live)
    04. Fetish (live)
    05. Stupify (live)
    06. Numb (live)
    07. God Of The Mind (live)
    08. Shout 2000 (live)
    09. Voices (live)
    10. Meaning Of Life (live)
    11. Conflict (live)
    12. The Game (live)
    13. Walk (live)
    14. Down With The Sickness (live)
    15. Voices (live) (recorded live at the Metro, Chicago on March 10, 2000)
    16. Stupify (live) (recorded live at the London Astoria on February 25, 2001)




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