сегодня



Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»



DAN DONEGAN в недавнем сообщении в своем аккаунте в Ин-100-грамм рассказал о подготовке к "The Sickness 25th Anniversary Tour":



«Первый этап тура начнется через несколько недель в Айдахо с SEVENDUST и THREE DAYS GRACE. Проведем с этими ребятами несколько недель. Там два моих любимца. Потом несколько дней отдыха то там, то тут. А потом мы отправимся на второй этап с NOTHING MORE и DAUGHTRY. В общем, это будет отличный тур. Я, безусловно, люблю все эти группы. Все они очень вдохновляют. Потрясающие ребята, потрясающие музыканты. Так что, надеюсь, вы уже купили билеты, чтобы увидеть хотя бы одну из них, а то и обе.



Мы будем играть весь «The Sickness», весь альбом, от начала до конца, и несколько дополнительных хитов. Так что для нас это что-то вроде сета из двух частей. Кроме двух групп поддержки, которые выступят перед нами, мы сыграем пару часов. Так что это будет хороший, полный веселья вечер.



Итак, мы погружаемся в репетиции, начинаем снова джемовать песни. Это очень волнительно, потому что некоторые из этих композиций мы не играли уже много-много лет. В основном это песни с альбома «The Sickness» — такие, как «Numb», «Violence Fetish», «Conflict», многие из них мы не играли уже очень давно. Так что было очень здорово вернуться и немного поработать над ними, вернуться к исполнению. Я немного потренировал песни дома, и это здорово, потому что мышечная память вернулась очень быстро. Иногда не .хочется слишком много думать. Ты просто включаешь мышечную память и просто играешь, так что песни вернулись в мою жизнь достаточно быстро. Поэтому все пройдет здорово!»







+0 -0



просмотров: 161