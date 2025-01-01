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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 212
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 55
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
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Disturbed

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20 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»

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5 июл 2024 : 		 DISTURBED в студии

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6 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»

2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3

27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке

20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

19 фев 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED

18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»
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Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»



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DAN DONEGAN в недавнем сообщении в своем аккаунте в Ин-100-грамм рассказал о подготовке к "The Sickness 25th Anniversary Tour":

«Первый этап тура начнется через несколько недель в Айдахо с SEVENDUST и THREE DAYS GRACE. Проведем с этими ребятами несколько недель. Там два моих любимца. Потом несколько дней отдыха то там, то тут. А потом мы отправимся на второй этап с NOTHING MORE и DAUGHTRY. В общем, это будет отличный тур. Я, безусловно, люблю все эти группы. Все они очень вдохновляют. Потрясающие ребята, потрясающие музыканты. Так что, надеюсь, вы уже купили билеты, чтобы увидеть хотя бы одну из них, а то и обе.

Мы будем играть весь «The Sickness», весь альбом, от начала до конца, и несколько дополнительных хитов. Так что для нас это что-то вроде сета из двух частей. Кроме двух групп поддержки, которые выступят перед нами, мы сыграем пару часов. Так что это будет хороший, полный веселья вечер.

Итак, мы погружаемся в репетиции, начинаем снова джемовать песни. Это очень волнительно, потому что некоторые из этих композиций мы не играли уже много-много лет. В основном это песни с альбома «The Sickness» — такие, как «Numb», «Violence Fetish», «Conflict», многие из них мы не играли уже очень давно. Так что было очень здорово вернуться и немного поработать над ними, вернуться к исполнению. Я немного потренировал песни дома, и это здорово, потому что мышечная память вернулась очень быстро. Иногда не .хочется слишком много думать. Ты просто включаешь мышечную память и просто играешь, так что песни вернулись в мою жизнь достаточно быстро. Поэтому все пройдет здорово!»




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