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Disturbed

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Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»



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По сообщению Law360, вокалист DISTURBED David Draiman подал иск против своего бывшего арендодателя, утверждая, что плесень в арендованном им доме в Корал-Гейблз, штат Флорида, вызвала у него проблемы со здоровьем, которые негативно сказались на его карьере певца.

В иске, который был подан 11 марта в суд округа Майами-Дейд, утверждается, что начиная с декабря 2022 года Draiman платил 18 500 долларов в месяц за дом площадью 5 200 квадратных футов. Примерно 4 сентября 2024 года он подал заявление о расторжении договора аренды, заявив, что обнаружил в доме плесень и протечки, о которых ему ранее не сообщали. Он обвиняет своего бывшего арендодателя в мошенническом введении в заблуждение, обмане, неосновательном обогащении и халатности.

«Ни один из элементов, на которые поступают жалобы... не был раскрыт [Draiman] арендодателем до заселения и не был исправлен после заселения, так что Draiman был вынужден покинуть недвижимость, поскольку она не была пригодна для проживания», — говорится в иске. «Непригодность для проживания и проблемы с плесенью, помимо прочего, привели к тому, что карьера певца [Draiman], время записи и работы в студии были затронуты медицинскими проблемами».

В иске добавляется: "[Арендодатель] утвердительно ввел в заблуждение [Draiman] относительно существенных фактов, касающихся недвижимости, таких как водонепроницаемая крыша, не протекающие потолки и ухудшение состояния из-за проникновения воды. Существование вышеописанных дефектов, таких как плесень и проникновение воды, представляет собой существенное введение в заблуждение. Два других незначительных дефекта, о которых не было сообщено, вызывают не меньшее беспокойство, а именно: оставление посудомоечной машины без крепления, так что при использовании она раскачивалась, и отсутствие определенных элементов под морозильной камерой холодильника, что привело к повреждению водой и появлению плесени. Они не были озвучены, потому что это могло бы существенно повлиять на аренду и цену на недвижимость. [Арендодатель] знал о характере дефектов недвижимости и прекрасно понимал ложность существенных недостоверных сведений, предоставленных [Draiman].

Несмотря на неоднократное уведомление о необходимости ремонта, арендодатель не предпринял своевременных действий, что вынудило Draiman съехать».

Вокалист DISTURBED утверждает, что до сих пор не получил от арендодателя свой залог в размере 37 000 долларов.




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21 мар 2025
K
KillTimer
Плесень подала на плесень

просмотров: 177

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