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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Disturbed

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5 июл 2024 : 		 DISTURBED в студии

10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»

6 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»

2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3

27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке

20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

19 фев 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED

18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

7 фев 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»

31 янв 2024 : 		 DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD

30 янв 2024 : 		 DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH

29 янв 2024 : 		 13-летний поклонник спел с DISTURBED

24 янв 2024 : 		 Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»

22 янв 2024 : 		 Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

13 янв 2024 : 		 Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED

12 янв 2024 : 		 David встретил Sarah
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|||| сегодня

DISTURBED в студии



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Вокалист DISTURBED David Draiman опубликовал несколько фото из студии, подписав их:

«Epic shit alert @disturbed @dandonegan @mikewengren #ithasbegun».




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