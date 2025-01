сегодня



Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты



10 и 11 января новая кавер-группа барабанщика DISTURBED SEVEN отыграла два шоу — видео доступно ниже. Помимо Mke'a Wengren'a в группе участвуют Brent Taritas (formerly of RHYTHM METHOD on guitar, NAUGHTY CHAIR), Jeremy Jayson (BELLEVUE SUITE, KING KONG) on guitar, Simon Farmery (RUBICON CROSS) on bass, André Beaudot (formerly of NAUGHTY CHAIR) on vocals, Bobby Rouse (formerly of RHYTHM METHOD) и Rich Hoffman (ALMIGHTY VINYL).







