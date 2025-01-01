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Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой



Оригинальный басист DISTURBED Steve "Fuzz" Kmak выступил с группой восьмого марта в United Center in Chicago, Illinois, отыграв несколько песен с дебютной пластинки. В группе он пробыл до декабря 2003 года.















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