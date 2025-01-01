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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*MASTODON расстались с гитаристом 50
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Disturbed

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Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой



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Оригинальный басист DISTURBED Steve "Fuzz" Kmak выступил с группой восьмого марта в United Center in Chicago, Illinois, отыграв несколько песен с дебютной пластинки. В группе он пробыл до декабря 2003 года.








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