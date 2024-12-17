Вокалист DISTURBED не использует подкладки

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В рамках интервью для "The Jesea Lee Show" вокалист DISTURBED David Draiman ответил на вопрос о том, что он думает об использовании ранее записанной музыки в рамках живых концертов:

«Я никогда ни на каком этапе своей карьеры не буду использовать ничего, кроме полностью живых барабанов, баса, гитары и вокала. И точка.

Если я когда-нибудь дойду до того, что не смогу исполнять вокальные партии так, как мне нужно, я просто уйду со сцены. Я лучше буду делать это по-настоящему, чем наоборот. Я даже не знаю, как это делается. Так что для меня это просто не вариант».

Когда ведущая заметила, что от некоторых групп нельзя ожидать, что они возьмут с собой в турне оркестр из 40 человек, чтобы воспроизвести определённые части своих записей, David отреагировал таким образом:

«Это как разница между спортсменом, который выступает без стероидов или чего-то ещё, и спортсменом, который их принимает. То есть, конечно, да, но я — чистоплюй. Я никогда не использовал питч-коррекцию в студии. Существует миф о том, что питч-коррекция на лету, которую все любят называть Auto-Tune, технология, позволяющая делать это вживую, когда вы поёте, не существует. Это неправильно. Люди на собственном опыте сталкиваются с тем, что у многих есть дорожка, на которой они поют, а ваш фронтхаус или звукоинженер по мониторам поднимает один фейдер вверх, а другой опускает вниз, и появляется настоящая предварительно записанная дорожка. Когда наступает время певца начать петь, подключается микрофон с живым вокалом. Или когда вы вдруг начинаете слышать целую кучу мелодий в припеве, когда к микрофону не подключён никто, кроме вокалиста, это вызывает вопросы.

Я думаю, что все просто стараются показать лучшее шоу, на которое они способны. Что касается меня, то я сказал своим ребятам, я сказал всем в нашем кругу: если я когда-нибудь дойду до того, что не смогу делать это так, как мне нужно, я буду первым, кто сам уйдёт со сцены. А если я этого не сделаю, пожалуйста, сделайте это за меня. Я не хочу делать то, что могло бы хоть как-то запятнать наше наследие».

После того как ведущая напомнила о том, что такие группы, как MÖTLEY CRÜE, отрицают использование заранее записанных треков для чего-либо, кроме бэк-вокала, Draiman сказал:

«Я не собираюсь кого-то загонять в угол или, так сказать, опускать с небес на землю. Я люблю Nikki [Sixx'a, басистa MÖTLEY CRÜE]. Мне нравятся ребята из MÖTLEY CRÜE. Я считаю, что всю свою карьеру они потрясающе работали. Я не могу судить о том, как они делают то, что делают. Я знаю лишь то, что они по-прежнему радуют фанатов и по-прежнему отрываются по полной. И я с нетерпением жду возможности разделить с ними сцену.

Но лично я — никогда и ни за что. То, что делают другие, зависит только от них и их выбора, и я не вправе судить. Единственный человек, которого я могу судить, — это я сам».




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