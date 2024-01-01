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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Disturbed

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Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»



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DAN DONEGAN был вынужден записать небольшое видео, в котором прояснил недавно опубликованную фотографию DISTURBED из студии:

«Не вырывайте это из контекста. Я знаю, что уже упоминал что-то на этой странице, и это было воспринято, вероятно, с добрыми намерениями, чтобы поговорить о группе, потому что мы недавно были в Калифорнии в студии. И чтобы не было путаницы — окей? — в этом году альбома не будет, и я не знаю, будет ли он в следующем. Мы еще не знаем. Мы еще не приняли такого решения. Мы просто собрались вместе, чтобы поработать над материалом. И все. Я знаю, что некоторые моменты пытаются вырвать из контекста или раздуть из мухи слона.

Мы собираемся вместе, и это было всего три дня. Так что давайте не будем забегать вперед. Сессия прошла хорошо. Было просто здорово вернуться в помещение и просто заняться творчеством, вот и все, что было. Это всегда интересно, потому что вернуться к работе и заняться творчеством — это всегда весело с друзьями. Так что это было очень... [мы добились] большого прогресса. Так что я рад тому, что произошло, но было слишком рано говорить о создании альбома или выпуске альбома, которого сейчас не существует. Так что это была просто первая совместная сессия по написанию песен. И мы будем готовиться к некоторым из фестивалей осенью. У нас есть несколько рабочих встреч — я встречаюсь с ними на этой неделе, чтобы обсудить наш план действий. Так что пока мы ничего не можем сказать. Это всего лишь досужие разговоры. Не вырывайте их из контекста и держитесь. Как только что-то подтвердится и мы сможем дать вам [больше информации], мы сообщим вам. Вот и все».




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