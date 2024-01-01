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Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню



DAN DONEGAN в недавнем интервью ответил на вопрос, какая у него любимая песня группы:



«Их так много, по разным причинам, потому что все, что мы пишем, всегда очень личное. За свою карьеру мы написали, наверное, около пары сотен песен. Но если сузить список, чего я обычно не делаю, то некоторые из них, например, песня под названием «The Light», это просто что-то... Нам часто нравится поднимать мрачные темы и привносить в них позитив, чтобы ободрить, придать сил и просто напомнить, что все мы проходим через разные ситуации в нашей жизни. Мы все проходим через трудные времена и испытания, будь то депрессия, зависимость, печаль, потеря любимого человека или расставание, тяжелые времена на работе или в школе, или что бы вы ни переживали, и просто пытаемся получить положительный результат, чтобы быть в состоянии преодолеть эти трудные времена. Так что «The Light» всегда посылает позитивный сигнал. Главная фраза в этой песне — «иногда темнота может показать вам свет». Иногда темные времена в жизни нужны для того, чтобы найти в себе силы, чтобы снова найти свет, чтобы пройти через все и справиться с трудностями».







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