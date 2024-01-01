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Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»



DAVID DRAIMAN получил объединенную премию Jerusalem Post и Всемирной сионистской организации за выдающийся вклад в борьбу с антисемитизмом в 2024 году. В своей речи он сказал:



«Мы живем в сумасшедшие времена. Безумные, безумные времена. Если бы вы сказали мне десять лет назад, что я потеряю так много своих коллег и друзей из-за того, что буду защищать свой народ, наш народ, еврейский народ, я бы назвал вас сумасшедшим. Если бы вы сказали мне, что весь мир перевернет этот сценарий, если бы он сказал мне, что это странное существование, в котором мы сейчас живем, где добро стало злом, а зло — добром, и где современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру, где студенты университетов отстаивают их дело... Мир может показаться очень, очень мрачным местом в наши дни. Но я могу сказать вам по своему личному опыту, что для того, чтобы рассеять тьму, нужен невероятно мощный свет. И каждый из нас должен стать этим светом в той темноте, в которой мы сейчас живем.



У меня так много друзей в моей индустрии, которые могли бы быть гораздо более откровенными, которые могли бы действительно повышать свой голос в защиту своего народа, нашего народа, еврейского народа. И я должен сказать каждому из вас: где вы, черт возьми? Где вы? Чего вы ждете? Мы только что пережили самую страшную еврейскую катастрофу, самую страшную еврейскую гибель со времен Холокоста. Неужели должно произойти что-то более впечатляющее, чтобы вы наконец открыли рты?



Я, например, стойко переношу ежедневные угрозы смерти, исчисляемые тысячами, — ежедневные угрозы моей семье, моим средствам к существованию, самому нашему существованию.



Это то, что мы делаем, дамы и господа. Вы отмахиваетесь от этого. Вы продолжаете идти вперед, вы продолжаете сражаться. Вы не позволяете террористам победить. Вы не позволяете им запугать вас. Мы не поддаемся страху, который они пытаются внушить каждому из нас. Вы остаетесь сильными, вы остаетесь непоколебимыми, вы продолжаете сопротивляться и бросать вызов в лицо этим животным, которые стремятся положить конец самому нашему существованию, дамы и господа.



Оставайтесь сильными, оставайтесь стойкими. Am Yisrael Chai».























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