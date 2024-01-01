Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 19
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 14
*Новое видео NILE 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 19
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



6 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»

2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3

27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке

20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

19 фев 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED

18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

7 фев 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»

31 янв 2024 : 		 DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD

30 янв 2024 : 		 DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH

29 янв 2024 : 		 13-летний поклонник спел с DISTURBED

24 янв 2024 : 		 Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»

22 янв 2024 : 		 Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

13 янв 2024 : 		 Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED

12 янв 2024 : 		 David встретил Sarah

7 дек 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»



zoom
DAVID DRAIMAN получил объединенную премию Jerusalem Post и Всемирной сионистской организации за выдающийся вклад в борьбу с антисемитизмом в 2024 году. В своей речи он сказал:

«Мы живем в сумасшедшие времена. Безумные, безумные времена. Если бы вы сказали мне десять лет назад, что я потеряю так много своих коллег и друзей из-за того, что буду защищать свой народ, наш народ, еврейский народ, я бы назвал вас сумасшедшим. Если бы вы сказали мне, что весь мир перевернет этот сценарий, если бы он сказал мне, что это странное существование, в котором мы сейчас живем, где добро стало злом, а зло — добром, и где современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру, где студенты университетов отстаивают их дело... Мир может показаться очень, очень мрачным местом в наши дни. Но я могу сказать вам по своему личному опыту, что для того, чтобы рассеять тьму, нужен невероятно мощный свет. И каждый из нас должен стать этим светом в той темноте, в которой мы сейчас живем.

У меня так много друзей в моей индустрии, которые могли бы быть гораздо более откровенными, которые могли бы действительно повышать свой голос в защиту своего народа, нашего народа, еврейского народа. И я должен сказать каждому из вас: где вы, черт возьми? Где вы? Чего вы ждете? Мы только что пережили самую страшную еврейскую катастрофу, самую страшную еврейскую гибель со времен Холокоста. Неужели должно произойти что-то более впечатляющее, чтобы вы наконец открыли рты?

Я, например, стойко переношу ежедневные угрозы смерти, исчисляемые тысячами, — ежедневные угрозы моей семье, моим средствам к существованию, самому нашему существованию.

Это то, что мы делаем, дамы и господа. Вы отмахиваетесь от этого. Вы продолжаете идти вперед, вы продолжаете сражаться. Вы не позволяете террористам победить. Вы не позволяете им запугать вас. Мы не поддаемся страху, который они пытаются внушить каждому из нас. Вы остаетесь сильными, вы остаетесь непоколебимыми, вы продолжаете сопротивляться и бросать вызов в лицо этим животным, которые стремятся положить конец самому нашему существованию, дамы и господа.

Оставайтесь сильными, оставайтесь стойкими. Am Yisrael Chai».












Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом