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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
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Disturbed

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Видео полного выступления DISTURBED



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Видео полного выступления DISTURBED, которое состоялось 27 февраля на Ball Arena, Denver, Colorado, доступно для просмотра ниже:

00:00 Into
03:20 Voices
07:20 The Game
11:48 Stupify
16:36 Down With The Sickness
21:56 Violence Fetish
25:58 Fear
30:02 Numb
34:20 Want
38:05 Conflict
42:45 Shout (TEARS FOR FEARS cover)
48:05 Droppin' Plates
54:20 Meaning Of Life

Greatest hits

1:02:40 Ten Thousand Fists
1:06:17 I Will Not Break
1:11:09 Bad Man
1:15:09 Land Of Confusion (GENESIS cover)
1:20:35 Indestructible
1:26:15 The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)
1:33:22 The Light
1:38:34 Inside The Fire






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