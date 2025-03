сегодня



Видео полного выступления DISTURBED



Видео полного выступления DISTURBED, которое состоялось 27 февраля на Ball Arena, Denver, Colorado, доступно для просмотра ниже:



00:00 Into

03:20 Voices

07:20 The Game

11:48 Stupify

16:36 Down With The Sickness

21:56 Violence Fetish

25:58 Fear

30:02 Numb

34:20 Want

38:05 Conflict

42:45 Shout (TEARS FOR FEARS cover)

48:05 Droppin' Plates

54:20 Meaning Of Life



Greatest hits



1:02:40 Ten Thousand Fists

1:06:17 I Will Not Break

1:11:09 Bad Man

1:15:09 Land Of Confusion (GENESIS cover)

1:20:35 Indestructible

1:26:15 The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

1:33:22 The Light

1:38:34 Inside The Fire











