DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»



DAVID DRAIMAN в недавнем интервью 100.3 The X Rock ответил на вопрос, откуда взялся ностальгический дух на новом сингле "I Will Not Break":



«Это не было преднамеренным, это я вам точно скажу. Она появилась в конце нашей сессии записи. Это одна из последних песен, которые мы сделали. Мы были в ударе. И я помню, как сказал тогда Danny [Dan Donegan, гитарист DISTURBED], Drew [Fulk] и Mike [Wengren, барабанщик DISTURBED] — Drew наш продюсер — «дайте мне ритм, который будет хорошим старомодным, олдскульным head bob, что-то, на чем я смогу зафиксировать свою полисинхронизацию. Дайте мне что-нибудь олдскульное». Они так и сделали, и вот, бум, на свет появилась эта композиция. И нам сразу же понравилось. Писать и записывать песни было чертовски весело. Это дало мне силы, очень исцелило меня. Это контраст с той тьмой, через которую я прошел в прошлом цикле, и возможность отпраздновать выход с другой стороны.



У нас полно замечательного материала, который мы будем выпускать время от времени в течении года или двух, а уже после будет и полноформатная пластинка. Но мы не будем торопиться с ними.



Эти песни — проблема, с которой мы столкнулись в студии, заключается в том, что многие из них были настолько сильными и убедительными, что у нас не было недостатка в кандидатах. На самом деле, их было слишком много. Поэтому мы хотим попробовать дать каждому малышу необходимый период роста, чтобы он смог вырасти в большую взрослую песню.



Так что это здорово — ощущать такое предвкушение и волнение. Я не могу дождаться. В этой коллекции определенно есть много крови и плоти DISTURBED, но есть и пара сюрпризов, и я уверен, что люди будут приятно удивлены, когда услышат все».







