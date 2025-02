26 фев 2025



DISTURBED открыли тур



DISTURBED выступлением 25 февраля в Ford Idaho Center Arena, Nampa, Idaho, открыли "The Sickness 25th Anniversary Tour":



01. Voices

02. The Game

03. Stupify

04. Down With The Sickness

05. Violence Fetish (first time played since August 21, 2015)

06. Fear

07. Numb (first time played since November 16, 2005)

08. Want

09. Conflict (first time played since August 28, 2003)

10. Shout (TEARS FOR FEARS cover) (first time played since August 27, 2011)

11. Droppin' Plates

12. Meaning Of Life



Greatest Hits



13. Ten Thousand Fists

14. I Will Not Break (live debut)

15. Bad Man

16. Land Of Confusion (GENESIS cover)

17. Indestructible

18. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

19. The Light

20. Inside The Fire







