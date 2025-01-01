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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 116
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 91
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Обновленное видео HELLOWEEN 62
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 37
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Disturbed

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26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

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18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

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19 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»

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10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»

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2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

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27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке
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|||| 26 фев 2025

DISTURBED открыли тур



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DISTURBED выступлением 25 февраля в Ford Idaho Center Arena, Nampa, Idaho, открыли "The Sickness 25th Anniversary Tour":

01. Voices
02. The Game
03. Stupify
04. Down With The Sickness
05. Violence Fetish (first time played since August 21, 2015)
06. Fear
07. Numb (first time played since November 16, 2005)
08. Want
09. Conflict (first time played since August 28, 2003)
10. Shout (TEARS FOR FEARS cover) (first time played since August 27, 2011)
11. Droppin' Plates
12. Meaning Of Life

Greatest Hits

13. Ten Thousand Fists
14. I Will Not Break (live debut)
15. Bad Man
16. Land Of Confusion (GENESIS cover)
17. Indestructible
18. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)
19. The Light
20. Inside The Fire




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