сегодня



Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a



В рамках недавнего разговора с вокалистом DISTURBED у него спросили, как насчет совместного номера с Kendrick Lamar:



«А знаете что? На самом деле мы очень серьезно об этом думаем. И Kendrick стоит на первом месте в списке.



У нас есть такая композиция. Он входит в новую группу материала, в новый альбом, который у нас на руках. По сути, это как современный «Walk This Way» [совместная работа RUN-DMC с AEROSMITH] или «Bring The Noise» [совместная работа ANTHRAX с пионерами хип-хопа PUBLIC ENEMY]. Это очень похоже. Все дело в единстве. Это все о том, как объединить людей. И для этого нужен сильный рэпер, кем бы он ни был, и Kendrick определенно был бы потрясающим человеком для сотрудничества. Я бы с удовольствием это сделал. Мы с удовольствием это сделаем.



Вы впервые об этом услышали здесь. Kendrick, если ты хоть немного заинтересован, давай немного шокируем мир. Пусть все знают, что у нас больше общего, чем того, что нас разделяет. И давайте вместе поднимем наш артистизм на новый уровень. Я бы с удовольствием это сделал».



Затем ведущий упомянул, что в начале месяца он видел, как Draiman впервые заговорил о возможности сотрудничества DISTURBED с Kendrick Lamar в посте в Ин-100-грамм, и спросил его, был ли какой-то ответ от Lamar'a с тех пор:



«Неа. Кто знает, следит ли он вообще за своим аккаунтом в Instagram? Если за ним следит столько людей, я уверен, что у него есть целая команда специалистов, которые занимаются разными мелочами вместо него. А я, скорее всего, всего лишь маленький всплеск в огромном море шума. Так что, полагаю, это не помогло. Но раз уж мы заговорили об этом, может быть, так и будет.



Я бы хотел, чтобы он действительно осознал это и заметил. И кто знает? Может быть, мы действительно сможем что-то сделать».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 45