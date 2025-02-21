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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 22
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
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Disturbed

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Новая песня DISTURBED



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"I Will Not Break", новая песня группы DISTURBED, доступна для прослушивания ниже.




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21 фев 2025
ElectricRetard
Вау, ну и говно. Обложка хуйня, вокал весь в эффектах хуйни, звук хуйня, песня хуйня, клип хуйня, прям эталонный кал. Уже бы забили хер и играли бы одну классику вместо вот этой невнятности.

просмотров: 126

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