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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 69
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
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Disturbed

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Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN



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MIKE WENGREN в интервью 102.9 The HOG рассказал о впечатлениях от разогрева IRON MAIDEN в Мексике 20 ноября:

«Это было событие из списка лучших. Это было потрясающе. За свою карьеру мы успели поиграть со многими легендами, и вот они были одними из немногих, кто еще остались. Так что выступить на этом концерте, а затем отправиться в турне DISTURBED, посвященное 25-летию [дебютного альбома группы «The Sickness» в 2025 году], — это просто замечательно».

Что касается того, как DISTURBED удалось заполучить место поддержки IRON MAIDEN в Мексике, Mike сказал:

«Мы сейчас занимаемся всякой чепухой. Мы отыграли несколько концертов. Сейчас мы работаем в студии над новой музыкой. Пока никаких новостей. Она все еще в процессе. У нас были небольшие окна, поэтому мы постарались воспользоваться ими, когда смогли. И вот мы получаем электронное письмо от менеджмента, и там говорится: «Эй, знаете что? IRON MAIDEN только что звонили и спрашивали, не хотите ли вы сыграть в Мехико». Мы такие: «Да. Думаю, мы отложим всё остальное на потом. Поехали!» То есть, мы не размышляли ни секунды.

 Нам удалось пообщаться с Bruce [Dickinson'ом] в отеле. Мы заселились на пару дней раньше, а они появились спустя какое-то время. Я и Dan [Donegan, гитарист DISTURBED] просто сидели и выпивали в гостиничном баре, как вдруг в него зашёл Bruce. И мы такие: "Господи есусе, он сам и наяву!" И тут он подходит к нам и спрашивает: "Привет, как у вас дела?" Мы очень старались не фанбойствовать».




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