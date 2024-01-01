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*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
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Disturbed

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20 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»

19 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»

5 июл 2024 : 		 DISTURBED в студии

10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»

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2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3

27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке

20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

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15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

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Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»



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DAN DONEGAN прокомментировал появившееся на днях фото DISTURBED из студии:

«Я не могу сказать точно. Нет никаких временных рамок. Я знаю, что раньше был пост о том, что мы в студии, и это было просто начало работы. Никакой запланированной даты нет, так что извините, что разбиваю ваши надежды. Я не хочу преждевременно возбуждать вас, просто у нас есть время для отдыха, поэтому было весело собраться вместе и немного поработать над творческой составляющей. Все прошло замечательно, но мы не планируем никакого релиза в ближайшее время. Это была просто возможность собраться в одной комнате и снова заняться творчеством. Так что [я] очень, очень рад тому, что мы придумаем, но релиза в этом году не будет, позвольте мне это уточнить».




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