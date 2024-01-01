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Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»



DAN DONEGAN прокомментировал появившееся на днях фото DISTURBED из студии:



«Я не могу сказать точно. Нет никаких временных рамок. Я знаю, что раньше был пост о том, что мы в студии, и это было просто начало работы. Никакой запланированной даты нет, так что извините, что разбиваю ваши надежды. Я не хочу преждевременно возбуждать вас, просто у нас есть время для отдыха, поэтому было весело собраться вместе и немного поработать над творческой составляющей. Все прошло замечательно, но мы не планируем никакого релиза в ближайшее время. Это была просто возможность собраться в одной комнате и снова заняться творчеством. Так что [я] очень, очень рад тому, что мы придумаем, но релиза в этом году не будет, позвольте мне это уточнить».





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