Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED



Участники THREE DAYS GRACE Adam Gontier и Matt Walst присоединились на сцене к DISTURBED в рамках выступления 21 марта в Madison Square Garden? New York City и исполнили кавер-версию хита GENESIS "Land Of Confusion".







