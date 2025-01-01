Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 33
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*GUNS N' ROSES нашли барабанщика 15
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 33
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN

28 дек 2024 : 		 Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню

17 дек 2024 : 		 Вокалист DISTURBED не использует подкладки

29 окт 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты

20 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»

19 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»

5 июл 2024 : 		 DISTURBED в студии

10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»

6 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»

2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED



zoom
Участники THREE DAYS GRACE Adam Gontier и Matt Walst присоединились на сцене к DISTURBED в рамках выступления 21 марта в Madison Square Garden? New York City и исполнили кавер-версию хита GENESIS "Land Of Confusion".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом