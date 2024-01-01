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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 27
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
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Disturbed

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Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты



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В рамках беседы с барабанщиком DISTURBED Mike'ом Wengren'ом у него спросили, каким будут выступления по случаю юбилея дебютного альбома:

«Мы уже объявили, что в основном это будет два акта. В первом акте будет «The Sickness» от начала до конца, во втором - лучшие хиты. Будет много сюрпризов, особенно с точки зрения постановки. Мы планируем организовать самый масштабный тур, который когда-либо проводили. Много огня, много света, много игрушек и много, возможно, памятных вещей, которые были в те времена».




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