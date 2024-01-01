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Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты



В рамках беседы с барабанщиком DISTURBED Mike'ом Wengren'ом у него спросили, каким будут выступления по случаю юбилея дебютного альбома:



«Мы уже объявили, что в основном это будет два акта. В первом акте будет «The Sickness» от начала до конца, во втором - лучшие хиты. Будет много сюрпризов, особенно с точки зрения постановки. Мы планируем организовать самый масштабный тур, который когда-либо проводили. Много огня, много света, много игрушек и много, возможно, памятных вещей, которые были в те времена».







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