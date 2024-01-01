Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3

27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке

20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

19 фев 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED

18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

7 фев 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»

31 янв 2024 : 		 DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD

30 янв 2024 : 		 DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH

29 янв 2024 : 		 13-летний поклонник спел с DISTURBED

24 янв 2024 : 		 Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»

22 янв 2024 : 		 Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

13 янв 2024 : 		 Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED

12 янв 2024 : 		 David встретил Sarah

7 дек 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

16 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DISTURBED набрали миллиард



zoom
Клип DISTURBED на кавер-версию "The Sound Of Silence" преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube. Там он появился в декабре 2015 года.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 25

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом