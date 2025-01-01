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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 50
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Disturbed

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Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»



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В рамках недавнего интервью с DAN DONEGAN'ом ведущий отметил, что "I Will Not Break" звучит как песня, которую группа могла записать 25 лет назад и нет ли здесь связи с подготовкой турне по дебютному альбому:

«Я рылся в архивах, перебирал кучу вещей, своих памятных вещей, готовясь к 25-летнему туру, и наткнулся на старые демо-кассеты. На самом деле у меня были кассеты, если кто не помнит, что это такое. Когда-то, в конце 90-х, когда мы взяли в группу David'a, мы просто поставили маленький кассетный плеер в задней части комнаты, нажали кнопку «запись» и записали нас — дерьмовую версию, но записали наши репетиции, чтобы мы могли услышать, как мы пытаемся импровизировать. И я был в таком настроении, потому что слушал эти старые риффы и эти старые записи, где мы просто импровизировали, как я уже сказал, и я поймал этот вайб. На самом деле, одна из идей песни была риффом, который я взял из демо 1998 года, и я просто вставил его обратно в микс. У меня есть опыт в этом. Я умею протаскивать старые идеи и смотреть, затронет ли это кого-нибудь, вспомнят ли они это и поймут ли, если это было так давно. Но я стараюсь вернуться в ту атмосферу. И хотя рифф для «I Will Not Break» совершенно новый, во мне был дух старой школы DISTURBED, и именно это мы и хотели сделать — спровоцировать [David'a] таким образом».




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