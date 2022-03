сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD



DEF LEPPARD выпустят новую работу, получившую название Diamond Star Halos, 27 мая на UMC / Mercury:



Side 1

"Take What You Want"

"Kick"

"Fire It Up"

"This Guitar" (featuring Alison Krauss)





Side 2

"SOS Emergency"

"Liquid Dust"

"U Rok Mi"

"Goodbye For Good"





Side 3

"All We Need"

"Open Your Eyes"

"Gimme A Kiss"

"Angels"





Side 4

"Lifeless" (featuring Alison Krauss)

"Unbreakable"

"From Here To Eternity"











+0 -0



просмотров: 408