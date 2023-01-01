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*Новый рекорд METALLICA 58
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 31
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Def Leppard

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10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

24 апр 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается

18 апр 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о байопике

3 апр 2023 : 		 Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...

31 мар 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD
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|||| сегодня

DEF LEPPARD в Японии



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DEF LEPPARD опубликовали ролик о том, как прошел визит в Японию в начале ноября.

DEF LEPPARD Share Video From Karaoke Night In Japan




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