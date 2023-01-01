18 апр 2023



Вокалист DEF LEPPARD — о байопике



Joe Elliot в недавней беседе ответил на вопрос, возможен ли фильм в духе "Bohemian Rhapsody" и "Rocketman" о DEF LEPPARD:



«Всегда что-то обсуждается, но давайте не будем забывать, что в 1999 году вышел фильм MTV, который был чертовски ужасен! Он был малобюджетным, плохо снятым, и мне пришлось вмешаться, чтобы сказать: "Вы не можете вставить Phil'a [Collen'a, гитаристa DEF LEPPARD] в группу, когда мы записываем "High 'N' Dry". Нас бы просто уничтожили наши фанаты. Всё, что происходит дальше, будет гораздо более точным.



Есть история, которую можно рассказать, но единственная проблема в том, что с точки зрения СМИ она связана с двумя основными событиями: рука Rick'а [Allen'a, барабанщикa DEF LEPPARD] и смерть Стива [Кларка, гитариста DEF LEPPARD]. После этого мало что может кого-то удивить.



Я могу идти по улице в футболке DEF LEPPARD в день концерта, и никто не знает, кто я такой! Нам пришлось бы извлечь много правды, которую никогда не рассказывали, чтобы сделать это интересным».







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