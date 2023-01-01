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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 23
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
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Def Leppard

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8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

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17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

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8 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о поддерке туровых команд в пандемию

2 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»

21 фев 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Новый альбом целиком не играют на концертах, там развлекают хитами»

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19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

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5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре
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Влог от DEF LEPPARD



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DEF LEPPARD опубликовали видео о том, как прошли первые три концерта с MÖTLEY CRÜE в Европе.




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